УАЗ получил новый обвес стоимостью 200 тыс. рублей

Ульяновск, , 09:34 — REGNUM Внедорожник «Патриот» Ульяновского автомобильного завода получил новый премиальный обвес, который разработало одно из тюнинг-ателье, фотографии автомобиля были размещены 25 октября на странице группы RCI News в соцсети Вконтакте.

Разработкой и созданием обвеса занималось ателье GeneralPerformace, администрация группы поясняет, что купить дополнительные элементы можно будет только у официальных дилеров.

Сообщается, что доработанный передний бампер оборудован дополнительными противотуманными фарами, изменена решетка радиатора, добавлены декоративные пороги, также с новым обвесом машина получила расширенные колесные арки.

Задний бампер был также серьезно доработан, он получил диффузор, а к выхлопным трубам прилагаются новые насадки.

Согласно информации, предоставленной руководством сообщества, новый обвес обойдется покупателям в 200 тыс. рублей.

Напомним, в октябре 2017 года СМИ сообщили, что УАЗ «Патриот» занял первое место в рейтинге продаж российских кроссоверов и внедорожников, в сентябре 2017-го компании удалось реализовать 4020 автомобилей этой модели.

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