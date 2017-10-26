Составлен ТОП-10 доступных автомобилей с функциями автопилота

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Составлен рейтинг самых доступных автомобилей с функциями автономного вождения, первое место досталось Toyota Corolla 2017, список был опубликован 25 октября на сайте журнала «АБС Авто».

Базовая комплектация модели Corolla 2017 года выпуска обойдется покупателям в сумму около $ 20 тыс. Автомобиль будет оборудован адаптивным круиз контролем, контролем полосы движения и датчиками обнаружения пешеходов.

На втором месте в списке расположился автомобиль Honda Civic, цена на него начинается от $ 21 415. Третью строчку занял хэтчбэк Kia Forte, его можно приобрести по цене от $ 21 685 тыс.

Четвертое и пятое место заняли Toyota Prius и Nissan Sentra, начальная цена первого — 24 370 тыс., второго — 24 745 долл.

Также в ТОП-10 попали такие автомобили как Honda Accord (25 130 тыс.), Toyota RAV4 (25 405 тыс.), Subaru Legacy (26 310 тыс.), Mazda CX-3 (27 100 тыс.) и Subaru Impreza (27 410 тыс.).

Напомним, ранее СМИ сообщили, что Toyota намерена начать тесты автомобилей с полноценным автопилотом к 2020 году. Новые автомобили компании будут оборудованы продвинутым искусственным интеллектом и смогут общаться с водителем голосом.

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