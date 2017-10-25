Новые аккумуляторы Toyota не заставят компанию отказаться от водорода

Токио, , 16:03 — REGNUM Toyota разрабатывает новую твердотельную аккумуляторную батарею, которая сможет стать новым словом в индустрии электромобилей, об этом 25 октября сообщило агентство Reaters.

При этом компания заявила, что не намерена отказываться от разработки транспортных средств на водородных топливных элементах.

«Мы считаем, что наша технология твердотельных аккумуляторов сможет изменить правила игры, она способна значительно увеличить запас хода автомобиля», — сказал вице-президент компании Дидье Лерой.

Напомним, в 2020 году Toyota планирует выпустить новый электромобиль на базе твердотельных батарей, которые будут заряжаться гораздо быстрее, чем существующие модели.

Известно, что Китай занимается активным продвижением электромобилей, Япония предложила альтернативный вариант, который подразумевает использование водорода.

На автосалоне в Токио, который пройдет 25 октября по 5 ноября 2017 года Toyota представила два новых автомобиля, работающих на водородных топливных элементах. Одним из них является шестиместный концепт-кар Fine-Comfort Ride, запас хода которого составляет около 1000 км.