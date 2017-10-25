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Банк России зафиксировал атаку вируса BadRabbit

Техника

Компрометации ресурсов финансовых организаций не зафиксировано

Банк России зафиксировал атаку вируса BadRabbit
Иллюстрация: Цитата: м/ф «Тайная Жизнь Домашних Животных», реж. Крис Рено, Ярроу Чейни, 2016, США
Хитрый Кролик

Москва, 25 октября 2017, 15:09 — REGNUM  Атака вируса-шифровальщика BadRabbit зафиксирована Банком России. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ РФ.

«Банк России зафиксировал компьютерную атаку с использованием вредоносного программного обеспечения типа «шифровальщик» Bad Rabbit», — говорится в сообщении.

Отмечается, что отличительной особенностью вируса является способность собирать пароли пользователей заражённых компьютеров. Также он может загружать дополнительные вредоносные модули с использованием полученных данных.

Уточняется, что не зафиксировано компрометации ресурсов финансовых организаций. При этом в Банке России намерены проработать механизмы для снижения вероятности заражения вредоносным ПО в будущем.

Также отмечается, что злоумышленники, как правило, присылают по почте письмо с вирусом, и после того, как пользователь открыл вложенный в него файл, вирус активируется.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 октября произошла масштабная хакерская атака с применением вируса-шифровальщика BadRabbit. Всего атаки совершены в почти 200 странах мира.

Читайте ранее в этом сюжете: Вирус-шифровальщик BadRabbit позарился на российские банки

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Глобальная кибератака вируса-шифровальщика

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