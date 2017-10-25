Lexus показал автомобиль «Черной Пантеры»

Лос-Анджелес, США, , 15:00 — REGNUM Компания Lexus представила концепт-кар Lexus LC Black Panther, который будет показан в фильме Marvel «Черная Пантера», об этом 24 октября сообщил портал Road Show.

В основу концепция автомобиля для фильма по комиксам лег такой материал как вибраниум — выдуманное вещество, из которого сделан костюм Черной Пантеры, щит Капитана Америка и другие эпические предметы вселенной Marvel.

Из названия автомобиля понятно, что он построен на базе купе Lexus LC. Цвет, в который покрашен концепт-кар подразумевает, что его кузов сделан из вибраниума, что делает его пуленепробиваемым.

Кроме того, согласно задумке дизайнеров, автомобиль может работать гораздо дольше, чем обычный LC, ведь он также оборудован реактором на вибраниуме и не нуждается в обычном бензине.

Кроме этого машина оборудована компьютером с искусственным интеллектом, который вступает в симбиотические отношения с водителем. Также автомобилем можно управлять дистанционно.

Напомним, выход фильма Marvel «Черная пантера» на большие экраны запланирован на февраль 2018 года. На должность режиссера картины назначен Райан Куглер, главную роль исполнит Чедвик Боузман, он сыграет принца Т’Чалла.

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