В Китае стартуют продажи обновленного Beijing Auto Senova D50

Пекин, , 14:50 — REGNUM Китайский автоконцерн Beijing Auto сообщил о скором начале продаж своей последней разработки — обновленного седана Beijing Auto D50. В заявлении производителя отмечается, что стоимость D50 нового поколения будет варьироваться в пределах 74,8 тыс. и 99,8 тыс. юаней.

Beijing Auto значительно доработали дизайн интерьера и экстерьера автомобиля. Beijing Auto D50 отличается от своего предшественника более агрессивным дизайном, а также качественными материалами отделки салона, пишет «Тайпин цичэ».

Значительные изменения коснулись и интерьера автомобиля: в центральной панели расположился 8-дюймовый сенсорный дисплей, на который выводится информация из бортового компьютера и мультимедиа системы, рулевое колесо было значительно доработано — на нем появились кнопки управления развлекательной системой автомобиля.

Несмотря на столь серьезную доработку дизайна автомобиля, силовой агрегат D50 остался неизменным: под капотом новых Beijing Auto Senova D50 будет расположен 1,5 — литровый бензиновый двигатель мощностью 116 л.с., работающий в паре с 5-ступенчатой механикой или роботизированной коробкой переключения передач.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, китайские автолюбители обратили внимание на снимки нового пикапа от известного китайского производителя Lifan Group, практически полностью скопированного с американского Ford F-150 Raptor. Новинка китайского автопрома пикап Lifan Projen поступит в продажу уже в начале 2018 года.

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