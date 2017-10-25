Mazda показала в Токио концепт-кар новой «тройки»

Токио, , 14:40 — REGNUM Компания Mazda представила на автосалоне в Токио концеп-кар Kai, который может стать основой для создания новой Mazda 3, об этом 24 октября сообщил портал Road Show.

Издание отмечает — на этой выставке автопроизводитель намерен показать два концепт-кара — Vision Coupe и Kai. По мнению автора статьи Vision Coupe дает представление о том, что собой будет представлять будущий модельный ряд компании.

А вот концепт под имением Kai, похоже, разрабатывался дизайнерами и конструкторами компании исключительно как демонстрация возможного нового облика Mazda 3.

Mazda называет это «более зрелым выражением» своего текущего языка дизайна, передние и задние фары автомобиля более узкие и выглядят агрессивнее, чем у предшественника, в дизайне присутствует множество острых углов.

Автор отмечает, что некоторые элементы кузова выглядят странно и их, скорее всего, не будет в серийной версии. Например — автомобиль имеет весьма крошечные дверные ручки, которые встроены в корпус.

Боковые зеркала машины невероятно тонкие, переднее стекло машины не заканчивается на обычном месте у крыши, оно там разделяется и продолжается практически до задней части кузова.

Напомним, модель Mazda 3 выпускается компанией с 2004 года, последнее обновлении машина получила в 2014 году. В основу автомобиля легла платформа SkyActiv, на него устанавливаются бензиновые двигатели мощностью от 150 л.с. до 184 л.с. (последний — только для рынка США).

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