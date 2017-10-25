Оружие «Калашникова» официально появится в онлайн-игре

Москва, , 14:12 — REGNUM Оружие концерна «Калашников» впервые официально появится в онлайн-игре. Об этом 25 октября сообщается на сайте Калашников Media.

Оружие появится в игре «Калибр», где пользователи смогут вести сражение от лица бойцов спецназа. Предполагается, что продукция концерна в игре будет полностью совпадать с оригинальными образцами, включая все характеристики, указанные в паспорте оружия.

«Мы пытаемся выяснить у разработчиков стрелкового оружия особенности конструкции, которые могли быть нами упущены при создании игровой модели, а также узнать у оружейников, что они хотели сделать для бойца, и какой главной отличительной чертой обладает тот или иной «ствол», — приводятся в сообщении слова продюсера проекта «Калибр» Альберта Жильцова.

Отмечается, что в концерне делились с разработчиками конструкторской документацией и корректировали детали, включая запись звуков выстрелов реальных изделий, для того чтобы добиться максимальной аутентичности.

Также сообщается, что игра «Калибр» будет первой, где модели современных автоматов, пулеметов и пистолетов «Калашникова» будут использоваться по лицензии компании.

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