Скандал с проверками в Nissan: Компания отзывает еще 38 тыс. автомобилей

Токио, , 13:56 — REGNUM Руководство Nissan приняло решение отозвать еще 38 тыс. 650 автомобилей из-за скандала, связанного с нарушением процедуры финальной проверки качества продукции, информация об этом была обнародована в заявлении профильного министерства Японии, об этом 25 октября сообщил «Коммерсант».

Напомним, ранее автопроизводитель сообщил, что вынужден отозвать в Японии около 1,2 млн автомобилей из-за того, что они не прошли надлежащую финальную проверку качества.

Как заявило руководство Nissan, эту проверку в течение длительного периода времени проводили несертифицированные специалисты, что является нарушением правил, утвержденных японским правительством.

Через какое-то время после того, как об этом было объявлено, руководитель компании Хирото Сайкава вынужден был признать, что мер, которые Nissan предприняла для решения проблемы, оказалось недостаточно, порочная практика продолжила существовать.

19 октября 2017 года СМИ стало известно, что Nissan приостанавливает производство на всех своих заводах в Японии на две недели.

Представители компании пояснили, что подобные меры руководство решило предпринять для того, чтобы полностью разобраться в сложившейся ситуации, провести расследование и решить возникшую проблему.

Читайте ранее в этом сюжете: Nissan останавливает производство в Японии для проведения проверок