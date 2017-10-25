На Украине откроют новое хранилище отработанного ядерного топлива

Чернобыль, Украина, , 12:13 — REGNUM Новое хранилище отработанного ядерного топлива ХОЯТ-2 почти готово к открытию в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, заявил министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак, сообщает 25 октября «Зеркало недели».

По его словам, на данный момент проводятся «холодные» испытания в ХОЯТ-2. Только после успешного проведения испытаний всех систем и модулей хранилища его введут в эксплуатацию.

«После успешных испытаний в «холодной» фазе будут осуществляться так называемые «горячие» испытания», — сказал Семерак.

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ХОЯТ-2 будет использоваться для приема, подготовки к хранению и непосредственно безопасного хранения отработавших тепловыделяющих сборок (урановых стержней) и отработанных дополнительных поглотителей (графитовых стержней), накопленных на Чернобыльской АЭС.

Семерак также отметил, что в создании ХОЯТ-2 участвуют многие страны, в том числе страны G7 и Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

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ХОЯТ-2 сможет хранить в течение 100 лет более 21 тыс. стержней реакторов РБМК-1000 при производительности 2,5 тыс. стержней в год.

Напомним, зона отчуждения Чернобыльской АЭС была создана в результате аварии 26 апреля 1986 года на станции — был разрушен четвертый энергоблок атомной станции. Зона отчуждения охватывает города Чернобыль и Припять и Киевскую область.

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