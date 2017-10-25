«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж моделей LADA Vesta SW и SW Cross

Самара, , 12:09 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» официально объявила о старте продаж моделей LADA Vesta SW и LADA Vesta SW Cross, в октябре и ноябре 2017 года автопроизводитель намерен провести презентации автомобилей в различных городах России, об этом 25 октября сообщила пресс-служба компании.

Сообщается, что покупателям будут доступны 24 варианта автомобилей, начальная стоимость Vesta SW — 639 тыс. 900 рублей, Vesta SW Cross —755 тыс. 900 рублей.

Моторная гамма автомобилей представлена двумя двигателями, первый имеет объем 1.6 л и мощность 106 лс, а второй — 1.8 л и 122 л.с. Покупатели могут выбрать механическую коробку передач или автоматическую трансмиссию.

Даже в базовой комплектации машины оборудованы кондиционером, подогревом сидений, системой контроля устойчивости, парктроником и т.д. В салоне автомобиля есть возможность подключения к интерфейсу USB, также в наличии есть интерфейс Bluetooth.

Компания напоминает, что автомобиль имеет максимальный уровень безопасности (4 звезды) по классификации ARCAP.

Напомним, 21 октября аналитики компании «Автостат» сообщили, что автомобиль LADA Vesta лидирует в рейтинге популярности машин, представленных на российском авторынке. За 9 месяцев 2017 года в стране было продано 54 тыс. 136 экземпляров модели.

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