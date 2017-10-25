Volkswagen сделает из старого внедорожника Kübelwagen электрокар

Берлин, , 11:35 — REGNUM Один из руководителей Volkswagen намекнул на то, что компания может в будущем возродить внедорожник Kübelwagen и сделать его электрическим, об этом 24 октября сообщил портал The Drive.

Один из руководителей Volkswagen — Херберт Диесс сообщил журналистам, что он заинтересован в том, чтобы некоторые старые модели Volkswagen были вновь выпущены компанией в новой, электрической форме.

Издание напоминает — ранее компания уже подтвердила информацию о том, что будут возрождены такие модели как Microbus и I.D. Buzz.

По мнению автора статьи, тем самым Volkswagen показал, что готов вкладывать деньги в интересные проекты, когда речь идет об электромобилях.

«Я не знаю, помните ли вы Kübelwagen. Эта штука — хорошая машина. Еще есть багги, автомобильные наборы. У нас есть автобус. У нас есть различные производные от автобуса. В нашей истории так много интересных концепций, что нам не обязательно делать жука (Volkswagen Beetle — ИА REGNUM )».

Напомним, в сентябре 2017 года концерн Volkswagen заявил о том, что 2030 году он электрифицирует каждую из 300 имеющихся моделей всех своих марок (VW, Seat, Skoda, Audi, Bentley, Lamborghini, Scania, Ducati, Porsche, MAN и другие). К 2025 году автопроизводитель собирается выпустить на рынок 50 полностью электрических авто.

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