Ведущие двух Telegram-каналов подадут в суд на ФСБ РФ

Москва, , 11:14 — REGNUM Журналист Олег Кашин и радиоведущий Александр Плющев намерены подать в суд на Федеральную службу безопасности (ФСБ) РФ, возражая против требования предоставить ключи шифрования переписки в Telegram. Об этом говорится в Telegram-каналах журналистов.

По их мнению, такое требование «затрагивает наше право на конфиденциальное общение с источниками информации». Оба журналиста ведут свои Telegram-каналы.

Кашин отметил, что именно в это мессенджере он обсуждает практически все, что его интересует и о чем он пишет, — ведь живет он за пределами России и фактически мессенджер заменил ему встречи и разговоры с живыми людьми. Его собеседниками являются политики, госслужащие и даже сотрудники силовых структур.

«Доверяя друг другу, и я, и мои собеседники всегда рассчитываем, что в наших разговорах не появится кто-то посторонний, и сейчас Федеральная служба безопасности, пользуясь своим особым положением в государстве, пытается нарушить наши права, вредя тем самым развитию всего общества», — пишет Кашин.

Он также добавил, что даже если подойти к вопросу «утилитарно», то есть с точки зрения технологий и экономики, то все равно их с Плющевым права будут нарушены и они нуждаются в защите.

«Будучи оба ведущими популярных телеграм-каналов, мы с Плющевым защищаем в том числе и это новое оригинальное медиа, ставшее в России важным феноменом», — заключил журналист.

Интересы журналистов в суде представит правозащитная группа «Агора» Павла Чикова. Она же защищает Telegram в разбирательстве против ФСБ, инициированном основателем мессенджера Павлом Дуровым.

Читайте также: Telegram-каналы в политике: кто заказывает музыку и зачем она звучит

Ранее сообщалось, что мессенджер был оштрафован по решению суда в Москве на 800 тыс. рублей за то, что отказался предоставить по запросу ФСБ ключи декодирования сообщений пользователей. Речь шла о шести конкретных пользователях, интересовавших спецслужбу.