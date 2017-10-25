Россия и Украина: Вирус Bad Rabbit идет по пути NotPetya

Москва, , 10:38 — REGNUM Вирус-шифровальщик Bad Rabbit, атаковавший российские СМИ и крупные банки — это третий вирус-шифровальщик, его предшественниками были NotPetya и WannaCry, а сам Bad Rabbit — модифицированный вирус NotPetya, заявили в компании по предотвращению и расследованию киберпреступлений Group-IB.

Эпидемия шифровальщика NotPetya пришлась на июнь, тогда были поражены энергетические, телекоммуникационные и финансовые компании. По данным экспертов, на родство вирусов указывают совпадения в коде.

Атаке Bad Rabbit подверглись информационные системы агентства «Интерфакс», сервер новостного портала «Фонтанка», а также инфраструктуры нескольких российских банков. В их числе и банки из ТОП-20, однако какие именно — не уточняется.

Читайте также: Вирус-шифровальщик BadRabbit позарился на российские банки

Сообщения об атаках также поступали из Германии, Турции и с Украины. В последней вирусом были поражены компьютеры и серверы министерства инфраструктуры, Киевского метрополитена и международного аэропорта «Одесса».

Заражение вирусом происходило после захода на взломанные легитимные сайты, на которые был загружен JavaScript-инжект, который предлагал посетителям установить обновление Adobe Flash плеера. Вредоносная программа распространялась с помощью веб-трафика.

Известно, что вирус под названием Bad Rabbit, как и его предшественники NotPetya и WannaCry, воздействует на данные на жёстком диске и требует выкуп, полноценно подтверждая тезис «кибертерроризм», пишет постоянный автор ИА REGNUM Николай Птицын.

Он отмечает, что как и вирус NotPetya, новый вирус начала атаковать Россию, затем Украину, Турцию и Германию.

Читайте также: Новая атака вирусов-шифровальщиков: что за ней стоит?

По мнению эксперта, тут не исключена и политическая составляющая, в том числе сотрудничество создателей вируса с теми, кому выгодна напряженность между Россией и Украиной, в том числе и в киберпространстве.

В настоящее время все страны мира не слишком-то сотрудничают в плане того, чтобы делиться в правовом и дипломатическом поле информацией о кибератаках.

Кроме того, напоминает автор, накануне подтвердилась информация о поддержке террористических организаций новейшим вооружением стран НАТО: в Сирии захватили целый арсенал боевиков с оружием производства стран-членов альянса. Также стоит припомнить и истерические вопли спецслужб США об организации атак со стороны России.

Читайте также: Найден сайт — распространитель вируса Bad Rabbit

Кибероружие ничуть не хуже оружия массового поражения, и получается, что те, кто ищет своей выгоды, рано или поздно найдёт тех, кто может предоставить инструменты для её обнаружения.

Ранее сайт ИА REGNUM два дня подряд подвергался кибератакам. Почерк, интенсивность и систематичность атаки ясно показывают, что она именно «адресная» и направлена на прекращение работы сайта или получение несанкционированного доступа к ресурсам сайта.