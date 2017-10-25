Космодром Куру: Как европейские спутники летают на российских ракетах

Москва, , 10:29 — REGNUM Расположенный во Французской Гвиане космодром Куру является одним из наиболее оптимальных мест для запуска спутников на геостационарную орбиту — благодаря своему близкому расположению к экватору Земли при прочих равных он позволяет выводить на орбиту больше полезного груза при меньших энергозатратах, чем на многих других космодромах мира. В связи с этим Куру всегда привлекал клиентов из Европы, США, Японии и множества других стран. И несмотря на то, что Россия стала сотрудничать с Гвианским космическим центром в Куру сравнительно недавно, российские ракеты «Союз-СТ» стали одними из основных используемых здесь носителей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM на космодроме.

Один из крупнейших мировых провайдеров космических пусков АО «Арианэспас» работает в Куру с заказами под три типа ракет — «Арианы», «Веги» и российские «Союзы» (тяжёлый, лёгкий и средний класс соответственно). В 2007 году началось строительство российской стартовой площадки — с мобильной башней обслуживания, которая позволяет проводить сборку ракеты-носителя «Союз-СТ» и головной части в вертикальном положении. В октябре 2011 года здесь состоялся первый старт ракеты «Союз» с территории Южной Америки, и к настоящему моменту российские «Союзы» успешно выводили спутники на околоземную орбиту уже 17 раз.

«Европейцам, безусловно, хватает и своих ракет, но когда речь идёт о запуске очень дорогостоящего объекта, который начнёт работать только, когда он выйдет на околоземную орбиту, важно, чтобы запуск был максимально надёжен и в то же время недорог. Это сочетание качества, надёжности и стоимости и привлекает в Роскосмосе всех зарубежных клиентов», — прокомментировал генеральный директор ПАО ОМЗ Михаил Смирнов.

В настоящее время в Куру хранится ракета «Союз-СТ», которая была сюда доставлена с АО «РКЦ «Прогресс» из Самары. Носитель, который уже прошёл все необходимые испытания, в готовом виде содержится в ангаре и ждёт свой очередной полёт в первом квартале 2018 года. В грядущем году должно состояться три запуска российской ракеты. Последний раз «Союзы» запускали в Куру в мае (всего два раза в 2017 году).

Российскими ракетами на орбиту выводят, как правило, европейские спутники. Однако это не мешает специалистам из России полностью брать на себя подготовку ракет к запуску и всю эксплуатацию отечественного наземного оборудования.

Российскому производителю заказывают ракету-носитель и платят за услуги по запуску, и специалисты включаются в работу уже на этапе монтажа, ввода в эксплуатацию и первичных испытаний. В свою очередь, сами запуски космических аппаратов осуществляются совместными европейско-российскими пусковыми расчётами.

Важную роль в техническом обеспечении запусков играет принадлежащая Газпромбанку Группа «Объединённые машиностроительные заводы». ОМЗ постоянно сотрудничает с Роскосмосом, поставляя оборудование нескольких предприятий на космические объекты России и зарубежных стран. Такое предприятие ОМЗ, как «Криогенмаш», обеспечивает систему заправки жидким кислородом и жидким азотом целый ряд космодромов мира, на некоторых — это и водородные системы.

«Уникальность того оборудования, что мы здесь представляем, заключается в конструкторских особенностях и условиях эксплуатации, в том уровне температур, при которых система работает и в которых находятся технические газы перед заправкой. Это криогенная система приема и хранения жидкого кислорода и азота, системы заправки данными криогенными продуктами ракет при подготовке их к пуску», — указал генеральный директор ПАО ОМЗ Михаил Смирнов.

Система «Криогенмаша» в Куру обеспечивает заправку ракет жидким кислородом и азотом. К старту ракеты здесь хранят около 700 тонн жидкого кислорода и более 80 тонн жидкого азота. В среднем на заправку одной ракеты здесь расходуется около 200 с небольшим тонн.

Основная заправка ракеты жидкими газами идёт в течение 40 минут. Если кислород нужен для того, чтобы обеспечить горение керосина, то азот требуется для обеспечения нескольких задач — он создаёт избыточное давление в топливных баках, а также обеспечивает продувку всех систем и, соответственно, общую безопасность.

Как пояснил корреспонденту директор по стратегическому развитию ПАО «Криогенмаш» Александр Мазин, запуски в Куру отличаются не только рентабельностью, но и сравнительной экологичностью.

«Существуют виды ракетного топлива, которые являются очень токсичными, поэтому каждый потенциально неудачный пуск подобной ракеты — это экологическая катастрофа. Керосин с кислородом — гораздо более экологичный вариант. Да и кислород остаётся одним из наиболее эффективных окислителей. Среди тех, что можно использовать в реальных условиях, есть и более эффективные, но они требуют слишком больших мер предосторожности», — указал он.

Температуры, при которых хранятся эти газы в виде криогенной жидкости — — 196 градусов и — 183 градуса для азота и кислорода соответственно. Система криогенных резервуаров «Криогенмаша» обладает экранно-вакуумной изоляцией, которая минимизирует потери жидкости в процессе хранения и загрузки на уровне не более 0,1% в сутки.

Наконец, с целью обеспечения безопасности на пусковой площадке предусмотрена возможность аварийного слива из ракеты всего запаса закачанного в неё сжиженного газа — 200 тонн, — через специальную дренажную систему.

Системы «Криогенмаша» есть в целом ряде стран — например, российское предприятие изготовило систему обеспечения криогенного разгонного блока ISRO центра «SHAR» в Индии, систему заправки жидким кислородом и термостатирования международного проекта «Sea Launch» (Морской старт), использовалась система термостатирования «Криогенмаша» и для старта южнокорейской ракеты KSLV. Всего «Криогенмаш» произвёл около 30 аналогичных заправочных систем — помимо самих стартовых комплексов на 8 космодромах в разных странах мира, такие системы используются и на многих стендах испытания ракетных двигателей.

«В России мы одни из лучших в этой области. Что же до сравнения с иностранцами, то у нас был очень интересный пример: мы поставляли ёмкости для хранения жидкого водорода в Европу. Делали по европейским нормам, под контролем их инженеров. В ходе испытаний по коэффициенту испаряемости система показала такие результаты, что иностранные коллеги сказали — такого просто нигде больше нет, над нами будут смеяться. Поэтому давайте «загрубим» показатель на порядок, потому что на практике никто системы с такой высокой изоляцией не делает. Но русские инженеры с этим справились. Хорошая, интересная, уникальная система — она до сих пор работает в Германии», — рассказал директор по стратегическому развитию ПАО «Криогенмаш» Александр Мазин.

Таким образом, российские производители оборудования для космической отрасли остаются среди передовых предприятий мира в своей сфере. В настоящее время помимо систем для стартовых комплексов ОМЗ работает над рядом иных контрактов, в том числе над разработкой имитаторов космоса — испытательных стендов для спутниковых систем (его стоимость порядка 2 млрд рублей). Кроме того, группа компаний продолжает работу с ЦЭНКИ (Центром эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры) по крупным долгосрочным контрактам на срок от пяти до семи лет.

«Зарубежные коллеги, естественно, обладают аналогичными системами. Тем не менее, мы можем с гордостью сказать, что мы ни в чём не уступаем, а, может быть, в чём-то и являемся первопроходцами. Давайте вспомним первые пуски, старты, где они были, у кого их было больше всего. А также то, как быстро развивалась космонавтика и где был её центр», — отметил генеральный директор ПАО ОМЗ Михаил Смирнов.

«Криогенмаш» является крупнейшей компанией в России по производству технологий и оборудования разделения воздуха, снабжению техническими газами. Помимо изготовления систем заправки ракет жидкими криопродуктами, «Криогенмаш» принимал активное участие во внедрении кислородно-конвертерного способа выплавки стали, строительстве ТОКАМАК-7 и ТОКАМАК-15, разработал и изготовил целый ряд уникального оборудования, — в том числе для жидкого водорода и жидкого гелия.