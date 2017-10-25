Toyota Supra будет представлена в 2018 году под маркой Gazoo

Тоёта, Япония, , 10:13 — REGNUM Toyota Supra мир увидит в 2018 году, автомобиль будет выпущен под маркой Gazoo, этот отдел компании занимается разработкой и выпуском высокопроизводительных автомобилей, об этом 24 октября сообщило британское издание Autocar.

Стоит отметить — о том, что Supra выйдет под маркой Gazoo рассказал еще в январе 2017 года руководитель Gazoo Racing Коеи Сага.

Тогда он пояснил, что мечтал о создании автомобиля подобного класса. Сага также намекнул, что он хотел бы, чтобы при создании Supra Gazoo были использованы гибридные технологии уже протестированные в гонках.

Издание отмечает — на данный момент неизвестно, под каким именно названием автомобиль выйдет на рынок, будет ли он носить имя Gazoo Supra или будет назван Toyota Supra Gazoo.

Но источники в Toyota сообщили, что машина, скорее всего, будет представлена в 2018 году. Инсайдеры также выдали информацию о том, что автомобиль, возможно, получится приобрести в негибридном варианте.

Что касается ДВС, то согласно информации инсайдеров Supra будет оборудована четырехцилиндровыми двигателями мощностью 243 л.с. и и шестицилиндровыми мощностью 328 л.с.

Напомним, в августе 2017 года СМИ сообщали, что автомобиль все-таки получит коробку передач. Один из пользователей, зарегистрированных на форуме IH8Mud утверждал, что эту информацию ему сообщил представитель Toyota.

Читайте ранее в этом сюжете: Новая Toyota Supra получит ручную коробку передач