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В Японии разработали «умную» вилку, заглушающую чавканье

Техника

Вилка включает мелодию на смартфоне, если человек чавкает

Токио, 25 октября 2017, 08:59 — REGNUM  В Японии изобрели «умную» вилку, которая включает мелодию на смартфоне, если человек чавкает. Об этом сообщает Rocket News.

«Смарт"-вилка Otohiko предназначена для того, чтобы заглушить неприятные звуки во время еды. Вилка, в которую встроен датчик звука, подключается через мобильное приложение к смартфону и передает звуковые сигналы.

Когда устройство распознаёт, что пользователь начал чавкать, смартфон включает мелодию, которая приглушает издаваемые им звуки.

При создании гаджета разработчики записали и обработали большое количество звуков, которые издавали японцы во время приёма пищи.

Отмечается, что стоимость «умной» вилки составит около $120.

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