Концерн BMW открыл первый в КНР завод по производству аккумуляторов

Шэньян, Китай, , 08:51 — REGNUM В китайской провинции Ляонин состоялась торжественная церемония открытия первого в Китае завода по производству аккумуляторов для гибридных автомобилей и электрокаров от немецкого концерна BMW.

Новое предприятие заработало на территории производственной базы BMW Brilliance Automotive Ltd. в Шэньяне. Как отмечается в заявлении совместного предприятия, новый центр в Шэньяне стал первым заводом BMW по производству аккумуляторов, расположенным за пределами Европы, пишет «Синьхуа».

Благодаря открытию нового предприятия будет создано более 600 новых рабочих мест. Китайские исследовательские группы, консультируемые специалистами из ФРГ, сосредоточатся на разработке аккумуляторов для автомобилей BMW Brilliance.

Президент и главный исполнительный директор BMW Brilliance Вэй Ланьдэ подчеркнул, что открытие завода позволит укрепить позиции BMW в Китае. Кроме того, немецкий концерн рассматривает возможность строительства целой сети электрозаправочных станций в КНР.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, компания BMW готова к тому, чтобы разработать и произвести соперника Mercedes-AMG Project One, для этого конструкторам нужно всего лишь получить отмашку от вице-президента Дирка Хакера.

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