Дизельный скандал: Власти США разрешили Volkswagen исправить автомобили

Вашингтон, , 08:49 — REGNUM Агентство по охране окружающей среды (EPA) США разрешило концерну Volkswagen произвести доработку двигателей V6 3.0 TDI, таким образом, решилась судьба десятков тысяч автомобилей, подпавших под дизельный скандал, об этом 24 октября сообщило издание «Авторевю».

На данный момент в стране находится около 38 тыс. автомобилей с такими двигателями. В компьютерную часть этих машин Volkswagen было загружено специальное ПО, которое позволяло компании занижать показатели объема вредных выбросов.

Некоторое время назад концерн предложил EPA программу доработок автомобилей, после её реализации машины смогут соответствовать экологическим требованиям властей США.

В рамках программы ремонт должен быть произведен на таких автомобилях как Volkswagen Touareg и Porsche Cayenne, реализованных в США в период с 2013 по 2016 год, а также на Audi Q7, продававшейся в стране с 2013 по 2015 год.

Сообщается, что самые новые машины, выпущенные в 2015 и 2016 году, потребуют только замены ПО, а на более старых моделях придется установить новые запчасти.

Напомним, дизельный скандал разразился в 2015 году, афера Volkswagen была раскрыта. Компания устанавливала на свои автомобили ПО, позволяющее обманывать клиентов и службы экоконтроля. По состоянию на май 2017 года скандал обошелся компании в более чем $ 25 млрд, она вынуждена была заплатить большие штрафы.

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