Менеджер BMW: Мы сможем сделать соперника Mercedes-AMG Project One

Лондон, , 08:23 — REGNUM Компания BMW готова к тому, чтобы разработать и произвести соперника Mercedes-AMG Project One, для этого конструкторам нужно всего лишь получить отмашку от вице-президента Дирка Хакера, об этом 24 октября сообщило британское издание Autocar.

Однако стоит отметить, что на сегодняшний момент не дано соответствующее разрешение и у компании нет планов по производству подобной машины.

«Мы хотели бы сделать беспилотный автомобиль, и мы можем его сделать, но сегодня спрос на рынке слишком мал для того, чтобы его сделать, — сказал Дирк Хакер.

«Если честно, как компания мы больше ориентируемся на будущую мобильность, чем на развитие цифровой части или создание гиперкара. Но если мы придем к решению сделать супер-спортивный автомобиль, то мы сможем его сделать», — добавил вице-президент компании.

Напомним, Mercedes-AMG показал Project One на автосалоне во Франкфурте, гибридный автомобиль должен был поступить в продажу в 2019 году, его стоимость должна была составить около 2 млн фунтов стерлингов ($ 2,6 млн).

Однако все эти автомобили компании распроданы уже сегодня, Mercedes-AMG несколько раз увеличивала размер ограниченной серии. Суммарная мощность силовой установки автомобиля составляет 992 л.с.

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