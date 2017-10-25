Вирус-шифровальщик BadRabbit позарился на российские банки

Москва, , 07:18 — REGNUM Вирус-шифровальщик BadRabbit пытался атаковать российские банки, входящие в ТОП-20, сообщил Илья Сачков, генеральный директор и основной владелец Group-IB (компания, которая занимается расследованием и предотвращением киберпреступлений).

По его словам, специалисты компании обнаружили попытки заражения вирусом инфраструктур некоторых российских банков. Он уточнил, что среди них есть банки, которые входят в ТОП-20, однако названия не уточнил.

«Эти файлы приходили туда во вторник с 13:00 до 15:00 мск. То есть на банки этот вирус тоже пытались распространить», — рассказал Сачков ТАСС.

Подобная ситуация показывает, что банки имеют более качественную защиту от кибератак, нежели компании небанковского сектора.

Напомним, 24 октября атаке вируса-шифровальщика BadRabbit подверглись сайты ряда российских СМИ. В частности, вирус атаковал информационные системы агентства «Интерфакс» и сервер петербургского новостного портала «Фонтанка».

Атаки начались после полудня на Украине, когда вирус поразил компьютерные сети Киевского метрополитена, министерства инфраструктуры и международного аэропорта Одессы.

Сообщалось, что основная волна распространения вируса-шифровальщика уже завершилась, однако возможны единичные случаи заражения.

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