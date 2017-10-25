Китайский автопроизводитель BYD построит монорельсовую дорогу в Египте

Пекин, , 01:02 — REGNUM Один из ведущих китайских автопроизводителей BYD анонсировал 24 октября планы по строительству монорельсовой транзитной системы в Египте, что будет уже вторым заказом компании за рубежом, передает газета «Жэньминь жибао».

Шэньжэньская компания недавно подписала соглашение с правительством египетской Александрии на строительство 128-километровой монорельсовой дороги. При этом ни цена проекта, ни какие-либо иные детали проекта не разглашаются.

Автопроизводитель потратил порядка пяти лет и 5 млрд. юаней ($750 млн) на разработку системы под названием «Юньгуэй». Монорельсовые поезда смогут достигать максимальной скорость 80 км/ч.

В сравнении с системой, применяемой в метро, монорельс в среднем требует одну третью по времени строительства и одну пятую строительных затрат.

«BYD начали производить и продавать пассажирские поезда в Египте много лет назад. Около трети такси в Каире произведены компанией BYD. Популярность нашего бренда, надежность продукции и опыт местного производства позволяют нам получать все новые заказы», — заявил генеральный директор отдела продаж компании BYD на Ближнем Востоке и Африке Хуан Чжисюэ.

Однако, это не первый опыт компании в области строительства монорельсовых дорог да рубежом.

В августе 2017 года компания заявила, что построит монорельс в филиппинском городе Илиоло. Первый участок дороги длиной 20 км должен быть введен в эксплуатацию уже в 2019 году.

Вдобавок к зарубежным контрактам, компания подписала соглашения с администрациями более чем десяти китайских городов, включая Иньчуань, Гуйлинь и Шаньтоу.

Первым монорельс будет запущен в Иньчуане — столице провинции Нинся-Хуйэского автономного района КНР.

Напомним, что китайский автопроизводитель BYD Auto был основан в 2003 году в Шэньжэне. С начала своей деятельности компания задалась целью выйти на международный уровень и возродить национальную автомобильную промышленность. Помимо автомобилей компания занимается разработкой и производством грузовых и легковых электромобилей, электроавтобусов и других экологических видов транспорта.

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