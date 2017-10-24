«Лаборатория Касперского» поделилась способами защиты от вируса Bad Rabbit

Москва, , 22:25 — REGNUM Представители и эксперты ведущей отечественной компании-разработчика антивирусов «Лаборатория Касперского» поделились результатами изучения вируса-шифровальщика Bad Rabbit, ставшего основой масштабной волны хакерских атак, сообщает 24 октября «Лайф».

Напомним, в России отмечена новая волна хакерских атак на основе вируса-шифровальщика Bad Rabbit. Его жертвами уже стали некоторые российские СМИ и система аэропорта Одессы.

«Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям сделать на своих компьютерах резервное копирование, также известное как бэкап.

Кроме того, необходимо заблокировать исполнение файла c:\windows\infpub.dat, C:\Windows\cscc.dat, и постараться запретить использование сервиса WMI.

Пользователям антивирусов производства «Лаборатория Касперского» рекомендуется включить компоненты Kaspersky Security Network и System Watcher.

Напомним, за восстановление пораженной вирусом системы киберпреступники требуют 0,05 биткоина, что соответствует 15,7 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября началась атака вируса Bad Rabbit на компьютерные сети России и Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Электронные системы в РФ и на Украине подверглись атаке вируса BadRabbit