Электронные системы в РФ и на Украине подверглись атаке вируса BadRabbit

Москва, , 20:43 — REGNUM Компьютерный вирус-шифровальщик BadRabbit («Плохой кролик») атаковал электронные системы ряда российских СМИ, аэропорта «Одесса», а также Киевского метрополитена. Об этом сегодня, 24 октября, сообщает пресс-служба компании Group-IB, специализирующаяся на предотвращении и расследовании киберпреступлений.

В данный момент детали масштабной хакерской атаки выясняются.

Уже известно, что под удар попали электронные системы российского информационного агентства «Интерфакс», санкт-петербургского интернет-СМИ «Фонтанка», а также ещё одного российского интернет-издания.

На Украине атаке подверглись электронные системы одесского аэропорта. Злоумышленники зашифровали серверы и рабочие станции воздушной гавани, её работа фактически парализована. Также атаке подверглись электронные системы Киевского метрополитена.

По данным специалистов Group-IB, атака с помощью Bad Rabbit была целенаправленной и готовилась несколько дней.

Вирус BadRabbit работает как и аналогичные ему другие вирусы-шифровальщики. Пользователи зараженного компьютера получают уведомление о том, что их файлы зашифрованы. Для получения доступа к файлам вирус предлагает совершить платеж на указанном сайте.

Специалисты по кибербезопасности предостерегают от совершения подобных платежей, так как информация на заражённых компьютерах, скорее всего, уже удалена и восстановлена не будет.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это уже третья массированная атака вируса-шифровальщика за последнее время. Самой массовой была атака вируса WannaCry в мае 2017 года. В общей сложности от этого вируса пострадали 500 тыс. компьютеров, принадлежащих частным лицам, коммерческим организациям и правительственным учреждениям, в более чем 150 странах мира.

Массированная атака вируса-шифровальщика Petya была произведена в конце июня 2017 года. Атака началась на Украине, а затем распространилась на соседние страны, в том числе на Россию.