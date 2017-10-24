В КНР сошли с конвейера первые обновленные Volvo XC60

Чэнду, Китай, , 16:07 — REGNUM На автомобильном заводе Volvo в китайской провинции Сычуань состоялась торжественная церемония, посвященная выпуску первых обновленных кроссоверов Volvo XC60 полностью китайской сборки. Официальный старт продаж китайских Volvo XC60 намечен на декабрь 2017 года.

Автомобиль поступит в продажу с двумя доступными версиями двигателей: 2,0 — литровым турбированным мотором Т5 мощностью 254 л.с. и гибридным Т8 суммарная мощность которого составляет 407 л.с., пишет «Тайпин цичэ».

Вне зависимости от комплектации новинка будет оснащаться роботизированной коробкой переключения передач. Ближайшими конкурентами Volvo XC60 станут удлиненные специально для китайского рынка Audi Q5L и BMW Х3L.

Стоимость Volvo XC60 в базовой комплектации составит около 350 тыс. юаней.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, ведущий китайский производитель автомобилей FAW сообщил о начале продаж нового электрического седана Besturn B30 EV, представленного летом 2017 года.

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