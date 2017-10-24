В России в 2017 году закрылись 89 автодилеров

Москва, , 15:49 — REGNUM Эксперты провели исследование российского авторынка, которое показало, что по состоянию на 15 октября 2015 года в стране стало на 89 автодилеров меньше, чем в январе 2017 года об этом 24 октября сообщило агентство «Автостат».

По состоянию на 15 октября 2017 года в России функционировало 3413 официальных автодилера, в то время как в январе 2017 года их насчитывалось 3502.

Эксперты отмечают, что в стране все же открываются новые дилерские салоны, за обозначенный период таковых открылось 303, в то же время свою деятельность прекратили 392 компании.

Больше всего дилерских центров имеет «АвтоВАЗ», всего в стране функционирует 315 салонов LADA. На втором месте в списке — южнокорейская компания Kia, автомобили этого автопроизводителя в России предлагают 178 компаний.

На третьей строчке разместилась Hyundai (171 дилер), на четвертой — Renault (162 дилера), УАЗ занимает пятую позицию в рейтинге (155 дилеров) .

Напомним, ранее СМИ сообщили, что российский авторынок в сентябре 2017 года смог бы занять пятое место среди рынков ЕС, всего в нашей стране за обозначенный период было продано около 138 тыс. автомобилей (без учета легкого коммерческого транспорта).