LADA 4Х4 перестанет быть внедорожником к 2021 году

Москва, , 15:03 — REGNUM Новое поколение LADA 4Х4 «АвтоВАЗ» намерен выпустить в 2021 году, старая платформа уйдет в прошлое, а новый автомобиль LADA 4Х4 NG будет построен на платформе Logan, Duster и Kaptur, об этом 24 октября сообщило издание «Авторевю».

Обозначенный выше кроссоверы выпускаются на платформе Global Access, автор заметки пишет, что в данном случае внедорожник, выпускавшийся заводом в течение 40 лет, окончательно уходит со сцены.

Построенный на этой платформе автомобиль уже не будет обладать теми свойствами, которыми обладает настоящий внедорожник. Впрочем, сообщается также, что трансмиссия от LADA 4Х4 перейдет к третьему поколению Duster.

Создание автомобиля на платформе Global Access подразумевает, что размещение двигателя будет поперечным. Согласно заявлениям компании, с большой долей вероятности это будет двигатель объемом 1,6 л и мощностью до 200 л.с.

Издание отмечает, что подобное развитие событий было ожидаемо, поскольку интерес к классическим внедорожникам падает, показатели продаж LADA 4Х4 примерно в два раза меньше, чем у более нежных Renault Duster и Hyundai Creta.

Напомним, первый автомобиль повышенной проходимости «Нива» сошел с конвейера завода 5 апреля 1977 года, в настоящий момент этот автомобиль выпускается под названием LADA 4×4. Это машина дает возможность выбора трансмиссии: постоянный полный привод, симметричный межосевой дифференциал и демультипликатор.

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