Москва, , 14:53 — REGNUM Советский спутник «Молния-1−44» сошёл с орбиты и сгорел в атмосфере. Об этом 24 октября сообщают «Известия» со ссылкой на американские ресурсы, получающие данные системы контроля космического пространства.

Спутник вошёл в атмосферу Земли над Южной Африкой и сгорел в плотных слоях атмосферы над Зимбабве. Отмечается, что точка вхождения аппарата в атмосферу имеет координаты: 28,6 градуса южной широты и 23,5 градуса восточной долготы.

Сообщается также, что спутник должен был практически полностью сгореть. Тем не менее допускается, что небольшие фрагменты могли достичь Земли.

Спутник «Молния-1−44» был запущен с космодрома Плесецк 31 июля 1979 года. Он был выведен на орбиту ракетой-носителем «Молния». Его масса аппарата составляла 1,5 т.

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