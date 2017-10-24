Первый экипаж для «Федерации» назначат в 2018 году

Москва, , 14:39 — REGNUM Ракетно-космическая корпорация «Энергия» в 2018 году может назначить первый экипаж для нового космического корабля «Федерация». Об этом 24 октября сообщил журналистам начальник лётной службы корпорации Александр Калери.

«Целесообразно совместить экспериментальный этап отработки изделия с начальным этапом подготовки экипажа. Для этого нужно не позднее середины следующего года назначить первые летные экипажи», — сказал Калери.

Он отметил, что должно быть сформировано три экипажа: основной, дублирующий и резервный.

При этом на подготовку к полёту на новом корабле уйдёт не менее двух лет, поскольку особенности управления будут отличаться от кораблей «Союз», которые используются на сегодняшний день.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года российская ракетно-космическая корпорация «Энергия» приступила к постройке нового космического корабля «Федерация», который должен совершить свой первый полёт в 2022 году.

Напомним, «Федерация» проектируется как серия многоместных пилотируемых космических кораблей, которая должна прийти на смену пилотируемым кораблям серии «Союз» и автоматическим грузовым кораблям «Прогресс».

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