Как менялся Nissan Skyline: В сети разместили видео эволюции автомобиля

Токио, , 13:12 — REGNUM В сеть выложили ролик длительностью около 2,5 минуты, в котором показана эволюция модели Skyline от Nissan, видео было опубликовано 23 октября на Youtube-канале Donut Media.

История автомобиля начинается с 1957 года, он тогда выходил под маркой Prince. Prince Skyline производился в период с 1957 по 1963 год. В 1958 году модель получила свою первую модификацию.

Следующая модель, показанная в ролике — это Prince Skyline sedan 1966 года. За ней следует уже более мощная модель 1969 года, способная разгоняться до скорости в 200 км/ч.

Далее в видео показаны модели 70-х годов XX века, одна вышла в 1973 году, другая — в 1977. Следующие обновления машина получила в 1983 и 1987 году.

В 1989 году вышел автомобиль, оборудованный 6-цилиндровым твин-турбо мотором. В 1990-м компания выпустила её спортивную модификацию.

После 1995 года этот автомобиль обновлялся 6 раз, в своем последнем обновлении автомобиль, вышедший в 2017 году под именем 2017 GT-R NISMO, способен разгоняться до 100 км/ч за 2,9 сек.

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