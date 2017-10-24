В сети разместили тизер-ролик про самый быстрый гиперкар в мире

Лас-Вегас, США, , 13:06 — REGNUM В сети разместили тизер-ролик с демонстрацией самого быстрого дорожного автомобиля в мире — Hennesey Venom F5, который будет представлен на выставке SEMA в США, видео было опубликовано 23 октября на портале Top Gear Russia.

Выставка пройдет с 31 октября по 3 ноября 2017 года в Лас-Вегасе. Широкая публика сможет впервые увидеть автомобиль 1 ноября в павильоне SEMA № 60 005.

Сообщается, что премьера и демонстрация автомобиля будет транслироваться в YouTube, Facebook и Instagram.

Издание пишет, что создатели этого автомобиля намерены побить рекорд и разогнать машину до скорости 485 км/ч (предыдущий рекорд равен 431 км/ч).

Автомобиль является полностью оригинальным, платформу разработчики гиперкара создавали сами, дизайн машины привлекателен и агрессивен, в ролике демонстрируется часть процесса создания кузова.

Напомним, компания Hennesey известна тем, что ранее выпустила автомобиль Hennesey Venom GT, который смог обойти по скорости гиперкар Bugatti Veyron Super Sport. 9 февраля 2013 года автомобиль смог разогнаться до скорости в 431 км/ч.

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