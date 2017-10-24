Автодилеры: В России не работает система натурального возмещения по ОСАГО

Москва, , 12:16 — REGNUM Ассоциацией «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в Центробанк было направлено письмо, в котором озвучена жалоба по поводу того, что страховщики так и не начали работать в рамках системы натурального возмещения по ОСАГО, об этом 24 октября сообщили «Известия».

Дилеры жалуются на то, что даже через пять месяцев после введения поправок к закону об ОСАГО страховщики не спешат исполнять его и натуральная форма возмещения на данный момент не работает.

«Потребитель не может воспользоваться качественной услугой, а автодилеры не получают возможности осуществить ремонт в соответствии с 40-ФЗ», — говорится в тексте обращения.

Издание отмечает, что наличие подобных проблем подтвердили агенты различных страховых компаний, однако на официальные запросы ответа журналисты не получили.

В Центробанке считают, что страховые компании закон не нарушают, поскольку не обязаны заключать договор с сервисными компаниями, в том числе с теми, которые выступают от лица дилеров.

Напомним, в мае 2017 года вступил в силу закон об ОСАГО, согласно которому существует приоритет ремонта поврежденного в ДТП автомобиля над денежными выплатами. Стоит отметить, что с инициативой его принятия выступили сами страховые компании.