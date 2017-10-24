Вашингтон, , 11:47 — REGNUM В операционной системе iOS 11 обнаружена ошибка с калькулятором. Об этом сообщили пользователи соцсети Reddit.

«Попробуйте быстро напечатать 1 + 2 + 3 на калькуляторе iOS 11. Я уверен, в результате вы не получите 6», — написал один из пользователей.

Как выяснилось, при быстром нажатии клавиш калькулятор может не распознать все действия, которые ввёл пользователь. Поэтому ответ может получиться ошибочным.

Так, при быстром вводе символов, например 1 + 2 + 3, программа не успевает обрабатывать информацию и воспринимает введённую команду как 1 + 23. В результате калькулятор выдаёт ошибочный ответ — 24 вместо 6.

Пользователи рекомендуют делать большую паузу между нажатиями, а также надеются на то, что Apple исправит ошибку.

Читайте ранее в этом сюжете: Apple произвела рекордно малое число iPhone X

Читайте развитие сюжета: Компания Qualcomm требует у Китая запретить продажу iPhone