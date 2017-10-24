Электромобили не так дороги в обслуживании, как пикапы — рейтинг

Вашингтон, , 10:30 — REGNUM Составлен рейтинг самых дешевых в обслуживании классов автомобилей, исследование проводили специалисты Американской автомобильной ассоциации (ААА), список был опубликован 23 октября изданием motor.

Сообщается, что в исследовании участвовали девять классов автомобилей: компактные седаны, компакт-кроссоверы, гибридные машины, чистые электромобили, среднеразмерные седаны, минивэны, большие седаны, среднеразмерные кроссоверы и пикапы.

Первое место в итоге досталось компактным седанам, согласно расчетам экспертов AAA, человек, владеющий автомобилем этого класса, будет тратить в год $6 тыс. 354.

На втором месте по затратам — компакт-кроссоверы, на их содержание в США будет уходить около $7 тыс. 606. Третью строчку рейтинга заняли гибридные машины, они обойдутся своим владельцам в $7 тыс. 687 в год.

Четвертое место досталось среднеразмерным седанам ($8 тыс. 171), электромобили заняли в рейтинге лишь пятое место. Дороже всех в содержании оказались пикапы. Как отмечают эксперты, в основном потому, что они тратят топлива в два раза больше, чем компактные седаны.

Напомним, ранее СМИ составили ТОП-3 лучших подержанных автомобилей стоимостью до 500 тыс. рублей, первое место досталось автомобилю Ford Focus, вторую строчку заняла Toyota Corolla, на третьем месте оказалась модель Civic от Honda.

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