Китай представил новейшие беспилотные катера геологической разведки

Пекин, , 09:42 — REGNUM Морская геологическая служба КНР приступила к тестированию новейших беспроводных катеров «Цзинхай» и «Цзинхайхун», спущенных на воду 20 октября. Легкие и маневренные катера предназначены для проведения геологической разведки у побережья КНР.

Катера были разработаны Шанхайским университетом транспорта. Научно-исследовательский институт беспилотных судов Шанхайского университета транспорта является первым в Китае институтом проектирования и разработки подобных судов с передовыми коммуникационными и вычислительными системами, пишет «Синьхуа».

Катер «Цзинхай» может проводить автоматическое топографическое картографирование, разведку морского дна и мониторинг окружающей среды. Длина катера составляет 6,28 метра, ширина 2,86 метра. Грузоподъемность судна превышает 2,6 тонны, дальность хода составляет 200 морских миль.

Катерам предстоит провести геологическую разведку в прибрежной зоне КНР вблизи провинций Гуандун, Фуцзянь и Гуанси.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в ближайшем будущем китайский флот может пополнится сразу несколькими уникальными кораблями, главной особенностью которых является полное отсутствие экипажа.

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