«АвтоВАЗ» передумал сокращать сотрудников

Самара, , 09:37 — REGNUM Компания «АвтоВАЗ» не собирается производить новые сокращения сотрудников, об этом журналистам сообщил глава компании Николя Мор, его слова 24 октября передали «Известия».

Руководитель «АвтоВАЗа» рассказал журналистам о том, что на данный момент компания реализует программы, направленные на повышение производительности для рабочих и специалистов.

Николя Мор также добавил, что благодаря тем положительным тенденциям, которые показывает российский рынок, компания сегодня не испытывает проблем, связанных с избыточной численностью сотрудников.

Президент компании отметил, что в 2017 году сотрудники в основном покидали предприятие, уходя на пенсию или решив прекратить действие трудового договора по соглашению сторон.

Напомним, в июле 2017 года полпред полпред президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил, что в 2017 и 2018 году на «АвтоВАЗе» будет сокращено более чем 8 тыс. сотрудников.

Впоследствии представители компании уточнили, что до конца 2017 года завод планирует сократить около 6 тыс. человек, а в 2018 году будет сокращено еще 2 тыс. сотрудников.

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