Mitsubishi отзывает в Канаде и США более 161 тыс. автомобилей

Токио, , 08:43 — REGNUM Японский автопроизводитель Mitsubishi отзывает в США и канаде 161 тыс. 167 автомобилей из-за поломки электрического реле, которая может привести к остановке двигателя или к его перегреву, об этом 23 октября сообщило издание The Seattle Times.

Под отзыв попали: внедорожники Outlander и Outlander Sport, седаны Lancer, сошедшие с конвейера компании в период с 2015 по 2017 год.

Также отзываются спортивные седаны Lancer Evolution 2015 года выпуска. Большая часть автомобилей находится в США, в Канаде под отзыв попало около 28 тыс. 615 транспортных средств.

Пресс-служба Mitsubishi сообщила, что на данный момент у компании нет информации о том, что данный дефект, в результате проявления которого может резко снизиться мощность двигателя, стал причиной какой-либо аварии.

Компания намерена до конца октября 2017 года проинформировать своих клиентов о необходимости посещения сервисных центров дилеров, в которых специалистами будет бесплатно произведена замена реле.

Напомним, в сентябре 2017 года Mitsubishi объявила о том, что отзывает в России более 100 тыс. автомобилей из-за дефектов подушек безопасности. Под отзыв попали модели: Galant, Pajero и i-MiEV.

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