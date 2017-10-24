На космодроме Куру готовится к запуску ракета «Союз»

Гвиана, Франция, , 08:00 — REGNUM На космодроме Куру во Французской Гвиане планируется запуск российской ракеты-носителя «Союз». Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Перед стартом ракета проходит испытания в космической лаборатории. Отмечается, что с космодрома, расположенного на экваторе, ракета может вывести на орбиту груз, больший по массе, чем с аналогичной площадки в России.

Это связано с тем, что объекты на экваторе движутся быстрее, потому что более удалены от земной оси. Поэтому скорость вращения аппарата увеличивается вдвое.

Первый старт «Союза» с космодрома Куру состоялся в 2011 году. С тех пор было совершено 17 пусков.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября ракета-носитель «Союз-2.1а» с грузовым кораблём «Прогресс МС-07» на борту успешно стартовала с космодрома Байконур.

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