Концерн Borgward опубликовал новые официальные снимки кроссовера BX6

Пекин, , 16:42 — REGNUM Китайский автоконцерн BAIC, которому принадлежит немецкий бренд Borgward, опубликовал новые официальные снимки своей последней разработки — спортивного кроссовера Borgward BX6. Новинка поступит в продажу уже в ноябре 2017 года, начальная стоимость авто составит 150 тыс. юаней.

По словам главного дизайнера Borgward Шао Лиху, при разработке макета Borgward BX6 дизайнеры были вдохновлены шведским Volvo S60 Cross Country и немецким BMW X4. Новинка построена на базе своего предшественника Borgward BX5, пишет «Тайпин цичэ».

Автомобиль поступит в продажу с двумя возможными версиями двигателей: 1,4-литровым турбированным мотором (150 л.с.) и 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 224 л.с. Оба двигателя были разработаны силами китайских инженеров и устанавливаются исключительно в автомобилях марки Borgward.

В зависимости от комплектации автомобиль будет оснащен 6-ступенчатой механической коробкой переключения передач или 5-ступенчатым «автоматом».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, американский производитель электромобилей Tesla подтвердил информацию о намерениях открыть собственную производственную базу на территории шанхайской особой экономической зоны.

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