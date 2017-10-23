«Лаборатория Касперского» раскроет исходный код своих программ

Москва, , 16:14 — REGNUM «Лаборатория Касперского» предоставит исходный код своих продуктов для анализа независимым экспертам. Об этом 23 октября сообщает РБК.

«Лаборатория Касперского» запустила глобальную инициативу по информационной открытости, цель которой — вовлечь экспертное сообщество в области кибербезопасности в проверку целостности и надежности продуктов», — говорится в сообщении.

В компании рассчитывают привлечь экспертов по кибербезопасности, которые проверят целостность и надежность продуктов компании, ее бизнес-операций и внутренних процессов.

Помимо анализа исходного кода, планируется проанализировать программные обновления и правила распознавания угроз, а также дать оценку процессу безопасной разработки и стратегии по минимизации рисков.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в США обвинили «Лабораторию Касперского» в том, что компания использует свой антивирус для тайного сканирования компьютеров по всему миру.

Читайте ранее в этом сюжете: Кремль использовал антивирус Касперского для шпионажа — WSJ

Читайте развитие сюжета: Песков: Обвинения в адрес «Лаборатории Касперского» — абсурдная информация