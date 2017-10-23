На исключительных условиях: Tesla собирается открыть завод в Китае

Шанхай, Китай, , 15:53 — REGNUM Американский производитель электромобилей Tesla подтвердил информацию о намерениях открыть собственную производственную базу на территории шанхайской особой экономической зоны. В настоящее время руководство Tesla ведет переговоры с китайскими властями.

Согласно данным из источников, знакомых с ситуацией, американский производитель намерен добиться исключительных условий при открытии первого завода на территории КНР. В частности, автоконцерн намерен добиться того, чтобы предприятие не было совместным с каким-либо китайским автомобильным концерном, пишет «Сина синьвэнь».

Напомним, согласно действующему законодательству, регулирующему работу иностранных автомобильных концернов на территории КНР, все зарубежные производители автомобилей, желающие открыть завод в Китае, должны создать совместное предприятие с одним из китайских концернов.

Таким образом, китайские автопроизводители получают доступ к передовым европейским, японским и американским технологиям в автомобилестроении, а также перенимают опыт ведущих мировых автопроизводителей.

Tesla намерены отказаться от подобной практики, однако для этого необходимо получить разрешение со стороны властей. Благодаря открытию завода Tesla в Китае американская компания намерена увеличить число продаж на территории азиатских стран, а также повысить узнаваемость бренда в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, главное государственное управление по контролю качества, инспекции и карантина КНР опубликовало заявление, согласно которому в ближайшее время автопроизводитель Tesla отзовет с китайского рынка около 2,3 тыс. кроссоверов Model X из-за обнаруженного дефекта в сидениях автомобиля.

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