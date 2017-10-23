Составлен мировой «антирейтинг» ненадежных автомобилей

Вашингтон, , 11:13 — REGNUM Топ наименее надежных авто обнародован 19 октября экспертами агентства Consumer Reports.

В ежегодном обзоре автоэкспертного агентства говорится: «покупатели некоторых авто возвращают их обратно в магазин чаще других». Итак, с какими же автомобилями владельцы испытывают наибольшее количество проблем?

Первым в «антирейтинге» фигурирует Chevrolet Camaro с неполадками в трансмиссии, электронике и приводом.

Чуть надежнее Камаро, по данным Consumer Reports, автомобиль Mercedes-Benz GLC, но и он совсем не без технических «нюансов»: встречаются неполадки тормозов, рулевого управления и подвески.

Третьим в списке наиболее «проблемных» авто помещен Jaguar F-Pace. У него отмечались неисправности привода, электроники, а также посторонние шумы в салоне.

Далее, по степени убывания технических «заморочек», расположились: GMC Acadia, Fiat 500, Ford Focus, Ford Fiesta, Volvo XC90, Cadillac Escalade.

Замыкает десятку «неудачников» детище Илона Маска Tesla Model X.

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Напомним, согласно информации «Автостат Инфо», вышеуказанные автомобили не входят в топ-10 самых продаваемых в России.

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Лидирует в нашем списке LADA Vesta, Skoda Octavia держится на втором месте, почетное третье место, занимает корейская Kia cee’d.