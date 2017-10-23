В России испытают стратосферный беспилотник на солнечных батареях

Москва, , 10:04 — REGNUM Испытания первого российского высотного беспилотника могут пройти до конца 2017 года. Об этом 23 октября сообщают «Известия» со ссылкой на НПО имени Лавочкина.

По информации издания, техническая подготовка беспилотного летательного аппарата на солнечной энергии «Аист» завершена. Проведено тестирование на низких высотах. Беспилотник готов к испытаниям в стратосфере.

«Проведённые в июле-сентябре 2017 года испытания в основном подтвердили расчётные характеристики аппарата за исключением высоты полёта. Это обусловлено тем, что для полёта в стратосферу необходима специальная регистрация летательного аппарата и официальное разрешение на такой полёт от региональных авиационных властей», — приводит издание слова гендиректора НПО имени Лавочкина Сергея Лемешевского.

На сегодняшний день предприятие планирует подать заявку в Минпромторг на получение свидетельства годности к летательного аппарата полёту.

Беспилотный аппарат ЛА-252 «Аист» способен совершать круглогодичный беспосадочный полёт. Он работает на солнечных батареях, подзаряжаясь от солнечного света. Высота его полёта составляет от 15 до 22 км.

Солнечные батареи располагаются на крыле аппарата и приводят в движение два электродвигателя, которые вращают винты. Ночью аппарат работает на энергии аккумуляторов, которые подзаряжаются днём .

Также отмечается, что после того, как будут проведены испытания в стратосфере, беспилотник будет продемонстрирован потенциальным заказчикам, в частности, российским силовым структурам и армии.

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