Первый китайско-французский спутник отправится на орбиту в 2018 году

Пекин, , 09:20 — REGNUM Китайское национальное космическое управление сообщило об успешном завершении испытаний китайско-французского метеорологического спутника. Тестирование всех систем космического аппарата состоялось на территории Пекинского сборочного и испытательного центра.

Общий вес космического аппарата составляет 700 кг. Спутник будет выведен на орбиту в 2018 году с помощью китайской ракеты-носителя Long March. Аппарат будет использован для дистанционного наблюдения за Землей, ледниками Арктики и мирового океана, пишет «Сина синьвэнь».

«Запуск данного спутника ознаменует новый этап в международном освоении космического пространства. Впервые специалисты из КНР и Франции объединили свои усилия, создав первый в истории совместный спутник. Уверен, что запуск аппарата и его функционирование на орбите пройдет в штатном режиме»,­ — заявил журналистам пресс-секретарь китайского космического агентства Хун Ляошуй.

Точная дата запуска пока не разглашается. По неподтвержденным данным, спутник может быть выведен на орбиту не позднее февраля 2018 года.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 16 августа в 01:40 по местному времени на космодроме «Цзюцюань» состоялся успешный запуск ракеты-носителя Long March-2D с первым в мире спутником квантовой связи на борту.

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