Vesta в лидерах: ТОП-10 самых популярных в России авто

Москва, , 09:00 — REGNUM На основе анализа продаж за 9 месяцев 2017 года, составлен рейтинг моделей, пользующихся в России наибольшей популярностью, 21 октября сообщает агентство «Автостат Инфо».

Лидирует в списке с показателем 54 136 проданных с января по сентябрь авто LADA Vesta, отмечается, что продажи выросли на 52,7%.

Skoda Octavia, по-прежнему, держится на втором месте, выбор покупателей пал на эту модель в 16 038 случаях. Octavia показала небольшой (9%) прирост к 2106 году.

Почетное третье место, по данным аналитиков, занимает корейская Kia cee’d с результатом 11 392 проданных автомобиля. Модель незначительно (на 2,2%) выросла по отношению к прошлому году.

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В топе-5 присутствуют также Nissan Almera (пр-ва «АвтоВАЗ») и LADA Priora.

За 3 квартала текущего года были проданы 11 311 «Альмер», что на 13% больше, чем годом ранее, и 10 605 «Приор» (меньше, чем в 2016 году почти на четверть, на 23,6%).

Также в топ-10 попали Ford Focus, Kia Cerato, VW Jetta, Toyota Corolla, Ravon Nexia R3.

Эксперты отмечают, что на рынке машин С-сегмента отмечается общий прирост в 14%.

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В количественном отношении реализация тоже подросла — с 124 784 до 142 226 проданных авто.

Напомним, согласно данным экспертов, самой покупаемой маркой автомобиля за сентябрь 2017 года в Москве стала Kia Rio.

В столице в сентябре уехала из салонов к владельцам 1101 штука новых Rio. Второе место занял Hyundai Solaris, с результатом в 869 проданных экземпляров, Третье место по популярности среди москвичей занял в сентябре кроссовер Hyundai Creta — 665 шт.