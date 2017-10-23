TerminaTOR будет уничтожать подержанные авто на Дальнем Востоке

Владивосток, , 08:25 — REGNUM Японские автомобили будут высокотехнологично утилизировать на новом приморском предприятии, 23 октября сообщает сайт администрации Приморского края.

Руководитель корпорации Arai Shoji Co. Ltd. (Япония), реализующий совместно с ГК «Сумотори» проект TerminaTOR в приморской ТОР (территории опережающего развития) «Надеждинская» в Приморье, считает, что предприятие по утилизации решит проблему переработки старых автомобилей и создаст экологически безопасный бизнес в регионе.

«Только в Приморском крае зарегистрировано более 1,2 миллиона автомобилей, четверть из которых — старше 20 лет, и на сегодняшний день в регион ежемесячно импортируются около пяти тысяч подержанных японских машин», — привел статистику руководитель Arai Shoji Co. Ltd Араи Редзо.

Всего же на Дальнем Востоке России нужно утилизировать более миллиона автомобилей, «это станет возможным после создания специализированного предприятия», добавил японский бизнесмен.

Завод, запуск строительства которого состоится 25 октября, будет осуществлять глубокую, «умную» переработку деталей автомобиля: отделение стекла от пластика, металла и от других запчастей.

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По словам Араи Редзо, это будет высокотехнологичное производство с использованием передовых технологий и ноу-хау, таких как фторуглеродный коллектор, масляный сепаратор и другие.

Напомним, в Японии владелец после того, как строго определенный срок эксплуатирует машину, обязан утилизировать ее, причем за довольно приличные деньги. Владельцу гораздо выгоднее продать такой автомобиль за границу, на чем и держится, во основном, вторичный авторынок Дальнего Востока России.

Теперь же японские корпорации, видимо, планируют включиться и в ту часть денег российских автовладельцев, которая пойдет на утилизацию японских подержанных автомобилей. Помочь им в этом должна территория опережающего развития TerminaTOR.