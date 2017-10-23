СМИ: Tesla желает укрепиться на авторынке Китая

Сан-Франциско, США, , 07:42 — REGNUM Производитель электрокаров Tesla собирается разместить производство в Китае, 22 октября сообщает онлайн-издание Wall Street Journal.

Соглашения, достигнутые с правительством Шанхая, позволят автопроизводителю из Кремниевой долины построить завод в городской зоне свободной торговли, — делится информацией из собственных источников WSJ.

Tesla, желая укрепиться на рынке электромобилей Китая, за счет открытия собственного производства на территории Поднебесной, хочет значительно снизить издержки. Хотя Tesla декларировала ранее стремление разместить производство на китайской территории, пока автопроизводитель не подтвердил данные WSJ.

Стоит отметить, что двумя днями ранее, 20 октября, уполномоченным ведомством Китая было опубликовало заявление, согласно которому автопроизводитель Tesla в ближайшее время должен отозвать с китайского рынка около 2,3 тыс. кроссоверов Model X вследствие выявленных дефектов в сидениях авто.

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Напомним, 19 октября также прошла информация о том, что Tesla нашла причину срыва сроков производства новой модели электрокара Model 3. По сообщению портала InsideEVs, со ссылкой на агентство Oppenheimer & Co, причиной обозначены действия поставщиков.

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