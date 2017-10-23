Мексиканский Interjet проявил интерес к самолетам МС-21

Мехико, , 02:09 — REGNUM Приобретение российских самолетов МС-21 не исключил в будущем глава одного из крупнейших мексиканских авиаперевозчиков Interjet Алеман Веласко. Об этом сообщает RT.

Как пояснил Веласко, пассажирский МС-21 очень интересует компанию, так как благодаря своим компонентам является более легким, следовательно, потребляет меньший объем топлива.

Глава Interjet отметил, что двигатели лайнера произведены в Северной Америке, и выразил надежду, что в дальнейшем мотор самолета будет российским, также более легким.

Как сообщало ИА REGNUM, российский пассажирский самолет нового поколения МС-21−300 сможет принять на борт от 163 до 211 пассажиров, он ориентирован на самый массовый сегмент рынка воздушных перевозок. В классе узкофюзеляжных самолетов новый лайнер обладает самым большим диаметром фюзеляжа.

Запуск лайнеров МС-21 в серийное производство намечен на 2018 год. Поставки самолетов заказчикам должны начаться в 2019 году.

17 октября новый самолет МС-21−300 совершил свой первый дальний перелет. Поднявшись в воздух в Иркутске, самолет преодолел 4,5 тыс. км и приземлился на аэродроме в подмосковном Жуковском. Полет занял шесть часов.

Читайте также: Авиалайнер МС-21 — новая надежда авиапрома России

Читайте ранее в этом сюжете: Самолёт МС-21-300 совершил первый дальний перелёт