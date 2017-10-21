Около 3 тыс. боеприпасов разминировали в Калиновке на Украине

Калиновка, Украина, , 12:26 — REGNUM 2,887 тыс. боеприпасов изъяли в Калиновке после пожара на военном складе, сообщает 21 октября пресс-служба государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Согласно сообщению, пиротехники ГСЧС обследуют местность в радиусе 2 км вокруг склада с боеприпасами на наличие взрывчатых веществ, за время работ было обследовано 28,337 тыс. га. Отмечается, что население 465 раз обращалось к пиротехникам с просьбой по выявлению взрывоопасных предметов.

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Напомним, 26 сентября под Винницей загорелся военный склад. Спасатели были вынуждены эвакуировать до 30 тыс. жителей близлежащих населенных пунктов из-за разлетавшихся осколков снарядов. По официальным данным, пожар охватил около 10% территории арсенала.

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На Украине заявили, что причиной взрыва стала диверсия, однако конкретных лиц названо не было. По мнению военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, пожар случился из-за халатности, поскольку арсенал долгое время не обновлялся и не был оборудован в должной степени системами безопасности.

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