В России доходы от продажи новых автомобилей выросли на 13%

Москва, , 14:42 — REGNUM Сумма выручки от продажи новых машин в России выросла на 13%, всего с января по сентябрь 2017 года в стране было продано автомобилей на сумму 1,4 трлн рублей, об этом 20 октября сообщило агентство «Автостат».

Эксперты компании поясняют, что всего за обозначенный период в России было продано 1 млн 47 тыс. 200 машин, продажи выросли на 10,7% относительно аналогичного периода 2016 года (тогда было продано 945,6 тыс. автомобилей).

Аналитики пишут, что при этом средневзвешенная цена машин выросла на 2,3%, если брать период 9 месяцев 2017 года, то этот показатель равен 1,31 млн рублей.

Согласно прогнозу, который дают специалисты компании, в 2017 года в России может быть продано автомобилей на сумму около 2 трлн рублей.

Напомним, ранее агентство «Автостат» сообщало, что за 9 месяцев 2017 года в России с конвейеров заводов сошло 977 тыс. легковых машин, что на 21,4% больше, чем за 9 месяцев 2016-го. В сентябре 2017 года российские автопредприятия выпустили 126 тыс. легковых автомобилей (рост — 21,9%).

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